أمن سطيف يفكك جماعة إجرامية ويسترجع شاحنة مسروقة ببئر العرش

تمكن أفراد أمن دائرة بئر العرش، شرقي ولاية سطيف، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 4 أشخاص. متورطين في السرقة من داخل ورشة، مع استرجاع شاحنة مسروقة و5 ماكينات مخصصة لتقطيع البلاستيك والألمنيوم.

تفاصيل القضية تعود إلى تلقي عناصر أمن دائرة بئر العرش شكوى من طرف أحد المواطنين بخصوص تعرض ورشته للسرقة. وذلك بالمنطقة الصناعية والنشاطات بمدينة بئر العرش.

حيث استهدف الفاعلون شاحنة وماكينات ثقيلة، إضافة إلى جهاز تخزين فيديوهات كاميرات المراقبة.

على الفور، تم فتح تحقيق في قضية الحال باستغلال كافة الدلائل والقرائن المرفوعة من مسرح الجريمة. إضافة إلى التحريات العميقة التي باشرها أفراد الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة المختصة، ليتمكن المحققون من تحديد هوية 3 أشخاص مشتبه فيهم وتوقيفهم تباعا.

بالتنسيق مع النيابة المختصة بمحكمة العلمة، تم تمديد الاختصاص إلى ولاية ميلة ومداهمة مستودع يقع بمنطقة نائية جنوب الولاية.

لتسفر العملية في نهايتها عن توقيف شخص رابع متورط في القضية واسترجاع المسروقات المتمثلة في شاحنة كانت مركونة داخل المستودع و5 آلات لتقطيع البلاستيك والألمنيوم.