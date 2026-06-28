أمن سطيف يفكك شبكة نصب دولية تستدرج ضحاياها عبر “الواتساب” برقم أجنبي

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، مؤخرا. من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد عابر للحدود الوطنية. متخصصة في النصب والاحتيال عبر الأنترنت. وكذا توقيف 08 أشخاص من بينهم أجنبيين من جنسية إفريقية.

وأوضح مكتب الإتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية، أن حيثيات القضية تعود إلى تلقي الفرقة شكوى من سيدة تعرضت للنصب من قبل مجهولين تواصلوا معها عبر تطبيق “واتساب” باستعمال أرقام أجنبية. وأوهموها بالحصول على هدايا قيمة يتم إرسالها عبر شركات توصيل الطرود، مقابل دفع رسوم جمركية.

وبناء على ذلك قامت الضحية بتحويل مبالغ مالية على دفعات بلغت قيمتها الإجمالية 155 مليون سنتيم إلى حسابات بريدية تابعة للمشتبه فيهم.

وباشرت ذات المصلحة تحريات معمقة مكنت من تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم. حيث أسفرت العملية عن توقيف 8 أشخاص من بينهم أجنبيان يقيمان بطريقة غير شرعية على التراب الوطني.

كما مكنت عمليات التفتيش من حجز 83 هاتفا نقالا إستعملت في الإتصال بالضحايا، و 694 شريحة هاتفية منها المفعلة وغير المفعلة. بالإضافة كذلك إلى 4 بطاقات هوية بيومترية تعود لأشخاص من مختلف الولايات والأعمار.

وأضافت المصالح الأمنية، أن التحقيقات كشفت أن الشبكة الإجرامية قامت بالنصب على عشرات الضحايا بنفس الأسلوب. حيث فاقت قيمة الأموال المسلوبة 26 مليار سنتيم خلال مدة سنتين.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف. بتهم تكوين جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، تبييض الأموال. بالإضافة كذلك النصب على الجمهور باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور