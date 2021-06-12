أمن سطيف يفكّك شبكة مختصة في تنظيم رحلات “الحرڤة” إلى أوروبا

بعد عملية ناجحة في حي “شيمينو”

عملية الشرطة انتهت بتوقيف 3 أشخاص وحجز عتاد خاص بالتنقلات البحرية

تمكنت، أمس، مصالح أمن ولاية سطيف، من تفكيك شبكة إجرامية تحترف ترتيب الهجرة السرية عبر البحر لفائدة شرائح مختلفة، بغية نقلهم وبطرق غير قانونية إلى دول أوروبية، معرضة إياهم لخطر الموت المحدق، وهذا بعد توقيف ثلاثة أفراد وحجز عتاد خاص بالتنقلات البحرية، شمل محرك زورق وأدوات ملاحة وغير ذلك، وهذا في حي “شيمينو” وسط مدينة سطيف.

العملية أطرت من قبل فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف، والتي جاءت بناءً على معلومات تفيد بتواجد تحركات لأفراد ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في التنظيم والتخطيط للهجرة غير الشرعية باتجاه قارة أوروبا، ليتم إطلاق تحريات موسعة، أفضت إلى تحديد هوية أحد أفراد الشبكة وحتى مكان تواجده، ليتم توقيفه في حي “شيمينو” وسط مدينة سطيف، مع حجز عتاد جديد قام باقتنائه من أجل تسهيل نشاطه الخطير، كونه يعرض شبابنا للموت المحتم في بعض الأحيان، حيث شمل محرك زورق بقوة كافية وكفيلة بنقل زورق من الحجم المتوسط إلى مسافات بعيدة، وهذا وفق المختصين، فضلا عن أدوات الملاحة البحرية والأضواء النارية، وغير ذلك.

ومواصلة للتحقيق واستغلالا لكل المعطيات الرقمية والتقنية، تم التوصل إلى تحديد هويتي شخصين ضالعين في القضية، أحدهما ينحدر من ولاية شرقية، كانا يتكفلان بإجراء الاتصالات بالأشخاص الراغبين في مغادرة التراب الوطني عن طريق المغامرة في البحر، ليتم توقيفهما مع فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، أعدّت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المتورطين الثلاثة عن تهمة جنحة الشروع في تهريب المهاجرين مع ترجيح تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة للنظر فيه.