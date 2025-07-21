أمن سطيف ينشر صور محتالين أوهما مواطنين بمشروع تجارة الملابس النسائية

وجهت مصالح الأمن بولاية سطيف، نداء للجمهور من أجل التبليغ عن شخصين بتهمة النصب والإحتيال عن مواطنين.

وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، فإن مصالح أمن ولاية سطيف تنهي إلى علم المواطنين أن الشخصين الظاهرين في الصورتين (ب ص) و (حر)، يقومان بالنصب على ضحاياهما. من خلال إغراء الضحايا وعرض عليهم مشاركتهما في مشروع تجارة الملابس النسائية. تحت صيغ مغرية تتمثل في إيداع مبالغ مالية متفاوتة القيمة مقابل استفادة الضحايا من هامش ربح. ثم يطالبانهم بصب مبالغ مالية إضافية مستعملين وسائل التواصل الاجتماعي المتمثلة في حسابات الفايسبوك.

وتتمثل الحسابات في العقرب scorpion - عقروبة خاينة لا تعاشروني، أم ريان – كشف المستور – بثينة الجزائرية – لولو أسيد، – collection scorpion – Sabrina Bouziad – Assile Hiba.

من جهتها وجهت نيابة الجمهورية بمحكمة سطيف من خلال أمن ولاية سطيف نداء لكل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع المشتبه فيهما المذكورين أعلاه. بصفته ضحية عن طريق استعمال الصفحات والحسابات البريدية المذكورة أعلاه وتدعوه للاتصال بنيابة الجمهورية لدى محكمة سطيف .

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