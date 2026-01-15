أمن سطيف يوجه نداء حول شبكة توهم ضحاياها بالحصول على تأشيرات العمرة والسياحة

وجّه وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف اليوم نداء للجمهور، حول شبكة توهم ضحاياها بالحصول على تأشيرات العمرة والسياحة.

وعملا باحكام المادتين 19\26 من قانون الإجراءات الجزائية، أعلن أمن ولاية سطيف عبر صفحته الرسمية إلى علم المواطنين أن الأشخاص الظاهرين في الصورة كل من (ك أ أ)، (ز.ل)، (ك ن د)، (ك م) و (ع أ) مشبه فيهم بجرم النصب والإحتيال على المواطنين. بعدما استولوا على مبالغ مالية معتبرة عبر وكالة سياحية والأسفار (H K).

أين قام المشتبه فيهم باكتساب أقساط مالية من الضحايا سواء نقدا أو عن طريق صبها في الحساب الجاري،.بعد إيهامهم بالحصول عقود سفر للعمرة أو للسياحة خارج الوطن بأسعار مغرية. إلا أن الضحايا لم يتمكنوا من السفر ولم يسترجعوا أموالهم من الوكالة. كما أن المشتبه فيهم يعمدون إلى إقتطاع مبالغ مالية من قيمة التعاقد الكلي للضحايا في حال تراجعهم عن العقد.

ووجهت نيابة الجمهورية نداء لكل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع المشتبه فيهم الظاهرين في الصورة. وتدعوا للاتصال بالنيابة لدى المحكمة.

