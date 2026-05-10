أمن سطيف يوجه نداء حول مشتبه فيه يُروّج لعروض وهمية خاصة باستيراد المركبات

وجهت مصالح أمن ولاية سطيف نداء للجمهور بخصوص مشتبه فيه خارج الوطن متورط في قضايا النصب والإحتيال

وطبقا لنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة بسطيف، تنهي مصالح أمن ولاية سطيف إلى علم المواطنين، أن الشخص الظاهر في الصورة “م.م” متواجد خارج التراب الوطني، مشتبه فيه في قضية النصب والاحتيال.

حيث يقوم المشتبه فيه بوضع مناشير على صفحته الإلكترونية على منصة فيسبوك. المعرفة بـ »Agence Miloud«، يقوم من خلالها بالترويج لعروض وهمية خاصة باستيراد المركبات النفعية والسياحية من مختلف العلامات والدول الأوربية. ثم النصب على ضحاياه وسلبهم مبالغ مالية معتبرة على شكل دفعات أولية وصبها في حسابه البريدي الجاري رقم: 0030032056 مفتاح 63 أو تحويلها الى العملة الصعب. كما يقوم باستغلال الحساب الإلكتروني على منصة واتساب المرتبط بالرقم: 0553424479 وكذا الشريحة الهاتفية التي تحمل رقم: 0795335405 للتواصل مع ضحاياه.

ووجهت مصالح أمن ولاية سطيف، نداء لكل شخص قد وقع ضحية للسالف الذكر. أو تعامل معه بصفته ضحية الاتصال بنيابة الجمهورية لدى محكمة العلمة أو أمن دائرة العلمة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور