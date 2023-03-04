أمن سطيف يوقف 26 شخصا مطلوبا

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف، من توقيف 26 شخصا مطلوبا، من خلال مداهمات مكثفة شملت فضاءات مصنفة نقاطً سوداء.

وحسب بيان لأمن الولاية، أقحمت الشرطة، تعداد بشريا هاما في هذه العملية، تم دعمه بشتى الإمكانات المادية والتقنية.

وأسفرت المداهمات عن مراقبة 246 شخصا، مع متابعة 105 شخصا منهم، بعد اشتباه تورطهم في قضايا مختلفة.

وشملت هذه القضايا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية من أجل الاستهلاك وحتى المتاجرة. ناهيك عن قضايا حيازة الأسلحة البيضاء المحظورة دون مقتضى شرعي.

كما تمت مراقبة 219 مركبة، ووضع 09 دراجات نارية بالمحشر لاقتراف سائقيها مخالفات متفاوتة الخطورة. ناهيك عن تحرير 301 مخالفة و54 جنحة مرورية.

فيما شهد مجال الشرطة العامة، مراقبة 29 فضاء تجاريا عرف تحرير مخالفة وحيدة تجاه أحد التجار.

هذا وتبقى مصالح الشرطة بسطيف مجندة في كل الظروف والأوقات في سبيل تأمين المواطن من شتى الممارسات غير القانونية .

واضعة تحت تصرفه أرقامها الخضراء 1548 ـــ 17 وحتى الرقم 104 المخصص لحماية الفئات الهشة.