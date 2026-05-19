أمن سطيف يُوجه نداء بخصوص شخص في حالة فرار

وجهت مصالح أمن ولاية سطيف، نداء إلى علم المواطنين، بخصوص الشخص المدعو منصوري عبد المالك المكنى (ملوكة)، المشتبه فيه في قضية جناية الاغتيال بتاريخ 2026/03/23 والمتواجد في حالة فرار.

وحسب بيان لذات المصالح، وجهت نيابة الجمهورية لدى محكمة سطيف ومصالح أمن ولاية سطيف، نداء لكل شخص شاهد المشتبه فيه أو يعلم بمكان تواجده أو يملك معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في إيقافه. التقرب إلى أقرب مركز شرطة عبر التراب الوطني، أو التبليغ عنه بأية وسيلة متاحة.