أمن سطيف يُوجه نداء للجمهور

أطلقت مصالح أمن ولاية سطيف، نداء إلى علم المواطنين، حول الشخصين المدعوين “ك.ب” و”ك.ر” مشتبه فيهما في قضية النصب والاحتيال.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن المشتبه فيهما أقدما على إيهام أحد المواطنين بأنهما يستطيعان التوسط له من أجل الإفراج عن شخص متواجد بالمؤسسة العقابية مقابل مبلغ مالي يتم صبه في حسابات بريدية مختلفة على دفعات.

وفي هذا الصدد، وجهت مصالح أمن سطيف، نداء لكل شخص قد وقع ضحية للسالفي الذكر. أو تعامل معهما بصفته ضحية، الاتصال بنيابة الجمهورية لدى محكمة بوقاعة أو مصالح أمن ولاية سطيف.