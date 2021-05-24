أمن سعيدة يحذر من الانسياق وراء مواقع إلكترونية تبيع أدوية ومستحضرات مجهولة المصدر

نظمت مصالح أمن ولاية سعيدة حملة تحسيسية حول مخاطر الإتجار غير الشرعي بالأدوية الصيدلانية عبر المواقع الإلكترونية.

وتأتي هذه الحملة في إطار الحملة الوطنية المنظمة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في هذا المجال.

وذلك لما تكتسيه هذه الظاهرة من خطورة على صحة الإنسان خاصة الأدوية مجهولة المنشأ والمصدر.

وحذر أمن سعيدة من الانسياق وراء الإعلانات المظللة ببعض المواقع الإلكترونية والتي تقوم ببيع الأدوية والمستحضرات الصحية والعشبية مجهولة المصدر.

وأشارت أن اغلب المستحضرات قد تكون ذات خطورة بالغة، لعدم معرفة محتواها من المواد الصيدلانية.

بالإضافة إلى غياب وسائل تأكيد الجودة والفاعلية للمستحضر.

كما أن نسبة كبيرة من هذه المستحضرات مغشوشة أو خالية من المواد الفعالة وقد يؤدى استخدمها إلى تفاقم الحالات المرضية.

ودعت مصالح أمن سعيدة الجميع إلى التحلي بالحيطة والحذر وتحري المصادر الموثوقة خلال إقتناء الأدوية المختلفة حفاظا على صحتهم وأمنهم.