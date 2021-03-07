أمن سعيدة يستقبل أزيد من 5600 مكالمة شهر فيفري

استقبلت مصالح أمن سعيدة، 5681 مكالمة هاتفية، خلال شهر فيفري المنصرم، عبر كافة الخطوط التي تم وضعها لفائدة المواطنين.

وحسب بيان لأمن الولاية، فقد استقبلت ذات المصالح، 4693 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548.

وكانت أغلبية هذه المكالمات، تنحصر في طلبات التدخل والنجدة بـ1069 مكالمة و1256 مكالمة تتعلق بطلب الإستفسار والتوجيه.

بالإضافة إلى استقبال 56 مكالمة هاتفية للتبليغ عن حوادث المرور.

وكذا 21 مكالمة هاتفية للتبليغ عن السرقات، و4 مكالمات لتبليغ عن الحرائق.

وتم تسجيل 713 مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 17.

بينما تلقى الرقم الأخضر 104 الخاص بالتبليغ عن حالات اختفاء أو اختطاف الأطفال، 275 مكالمة.

وأشار البيان، إلى هذه المكالمات تتعلق بمواطنين اتصلوا بعد خروج أبناءهم القصر من البيت العائلي.

وأكد البيان، إن جميع هذه المكالمات، تم تفعيلها بسرعة وتم العثور على الأطفال في ظرف قياسي ووفق نتائج إيجابية.

وتبين أن السبب في اختفاء هؤلاء الأطفال، هو التأخر في الرجوع إلى البيت ولا يتعلق الأمر بحالة إختطاف.