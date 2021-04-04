أمن سعيدة يستقبل 2377 مكالمة هاتفية خلال شهر مارس

إستقبلت مصالح أمن ولاية سعيدة، خلال شهر مارس، 2377 مكالمة هاتفية، عبر كافة الخطوط التي تم وضعها لفائدة المواطنين.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد تم تلقي 1953 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548 و كانت أغلبيتها تنحصر في طلبات التدخل والنجدة.

بينما تم تسجيل 289 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 17.

كما استقبل الرقم الأخضر 104 الخاص بالتبليغ عن حالات إختفاء أو إختطاف الأطفال، 135 مكالمة هاتفية.

وأكد البيان، أن جميع المكالمات في هذا الخصوص، تم تفعيلها بسرعة وتم العثور على الأطفال في ظرف قياسي.

ويشكل تنوع وسائل الإتصال عاملا مهما في تمكين المواطنين من التواصل مع مصالح الأمن الوطني قصد تفعيل المخطط الأمني.