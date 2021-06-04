أمن سعيدة يستقبل 2873 مكالمة خلال ماي المنصرم

إستقبلت مصالح أمن ولاية سعيدة، خلال شهر ماي المنصرم 2873 مكالمة هاتفية عبر كافة الخطوط التي تم وضعها لفائدة المواطنين. حيث استقبلت 2251 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548.

وحسب أمن سعيدة، فقد كانت أغلبية المكالمات تنحصر في طلبات التدخل والنجدة بـ632 مكالمة. و540 مكالمة تتعلق بطلب الإستفسار والتوجيه. و44 مكالمة هاتفية للتبليغ عن حوادث المرور. و20 مكالمة هاتفية للتبليغ عن السرقات. و13مكالمة للتبليغ عن الحرائق.

أما عن الرقم الأخضر17، فقد سجل 417 مكالمة هاتفية. يضاف لذلك الرقم الأخضر 104الخاص بالتبليغ عن حالات إختفاء أو إختطاف الأطفال. والذي سجل بشأنه تلقي مصالح أمن ولاية 205 مكالمة هاتفية من مواطنين. اتصلوا بعد خروج أبناءهم القصر من البيت العائلي.

إلا أن جميع المكالمات تم تفعيلها بسرعة، وتم العثور على الأطفال في ظرف قياسي. ووفق نتائج إيجابية. تبين أن السبب هو التأخر في الرجوع إلى البيت ولا يتعلق الأمر بحالة إختطاف.

ويشكل تنوع وسائل الإتصال عاملا مهما في تمكين المواطنين من التواصل مع مصالح الأمن الوطني. قصد تفعيل المخطط الأمني وجعل المواطن في سياق آخر شريك مهم في المعادلة الأمنية لمواجهة كافة التحديات الراهنة.