تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بأمن ولاية سعيدة من استرجاع قاصر لم تبلغ سن الرشد يتعلق الأمر بالطفلة المدعوة “ش ش أ “من مواليد 2005.

والتي كانت ضحية عملية احتجاز واغتصاب من طرف المدعو” ب-ع” البالغ من العمر 35 سنة.

العملية وإثر معلومات مكنت من إسترجاع الضحية التي إحتجزت لازيد من 25 يوم من طرف الجاني وتنفيذا لأوامر نيابة الجمهورية تم وضع الجاني بتهمة الضرب والإحتجاز والاغتصاب بغرفة الأمن حتى يتم تقديمه أمام نيابة الجمهورية.

كما سيتم عرض الضحية أمام الجهات الطبية المختصة للتأكد من الفعل المخل بالحياء في حين نرافق الضحية من الجانب النفسي.