أمن سعيدة يوقف امرأة تضع سم الفئران في براميل مياه مخصصة للشرب!

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية سعيدة، نهاية الأسبوع الفارط، من توقيف امرأة متسولة. تبلغ من العمر 55 سنة، تورطت في جناية المساس بالصحة العمومية في حالة تلبس مع سبق الإصرار والترصد، التي من شأنها أن تفضي إلى الوفاة.

محسنون كانوا يضعونها في الشوارع لفائدة المارة

وقائع القضية تعود إثر تلقي معلومة تفيد بقيام امرأة بوضع مادة سامة سم الفئران في أحد براميل المياه الموضوعة خصيصا لشرب المارة بمنطقة “الميزان” وسط مدينة سعيدة، وعليه تنقلت عناصر مصالحنا على الفور إلى عين المكان وتوقيف المعنية بالأمر بحوزتها علبة سم الفئران مع قارورة ماء معدني بها محلول ممزوج مع حجز البرميل المملوء بالماء، وبعد التحقيق مع هذه الأخيرة، اعترفت بالفعل المنسوب إليها، وذلك انتقاما منها من أحد الأفارقة السود الذي اعتدى عليها وينافسها في التسول من أجل قتله متى شرب الماء من البرميل الذي يتردد عليه كثيرا.

المشتبه فيها أنجز إجراء قضائي ضدها وقدمت أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سعيدة. حيث صدر في حقها أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية في سعيدة.