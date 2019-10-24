أمن سكيكدة يحجز 34 ألف علبة سجائر وشمة مقلدة بعزابة

تمكن الشرطة القضائية لأمن دائرة عزابة بسكيكدة، من حجز 34000 علبة سجائر من نوع روتمانس و248 علبة شمة مقلدة.

كما قامت ذات المصالح من حجز سيارة نفعية من نوع “طويوطا هيليكس”، كانت على متنها كمية التبغ المذكورة.

العملية تمت إثر ورود معلومات الى مصالح أمن الدائرة، مفادها دخول كمية معتبرة من السجائر بطريقة غير شرعية.

ليتم نصب كمين بمنطقة العبور، عند المدخل الشمالي للمدينة، مكن من توقيف سيارة “طيوطا هيليكس”، تحمل ترقيم ولاية سكيكدة.

وكان على متن السيارة شخص واحد، معبأة بـ 34000 علبة سجائر “روتمانس”، وحوالي 250 كيس شمة مقلدة، نوع ملكة الهلال.

وقد تم انجاز ملف جزائي في القضية، وتقديمه أمام الجهات القضائية للنظر فيه.