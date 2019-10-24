أمن سكيكدة يحجز 34000 علبة سجائر وشمة مقلدة بعزابة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عزابة في سكيكدة، في عملية ضمن العمل المعتاد، من حجز كمية من التبغ والشمة المقلدة.

وحجزت عناصر الأمن 34000 علبة سجائر من نوع “روتمانس”، و248 علبة شمة مقلدة، وسيارة نفعية من نوع “طويوطا هيليكس” كانت على متنها كمية التبغ المذكورة.

العملية تمت على إثر حصول مصالح أمن الدائرة، على معلومات مفادها دخول كمية معتبرة من السجائر بطريقة غير شرعية إلى إقليم اختصاصها المحلي.

ليتم نصب كمين على مستوى منطقة العبور تحديدا عند المدخل الشمالي للمدينة، مكن من توقيف سيارة نفعية من نوع “طيوطا هيليكس” تحمل ترقيم ولاية سكيكدة.

السيارة كان على متنها شخص واحد، معبأة بـ 34000 علبة سجائر من نوع “روتمانس”، وحوالي 250 كيس شمة مقلدة من نوع ملكة الهلال.

هذا وقد تم انجاز ملف جزائي في القضية، وتقديمه أمام الجهات القضائية للنظر فيه.