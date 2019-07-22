أمن سكيكدة يطيح بسارق مجوهرات بقيمة 200 مليون ليلة مباراة “الخضر”

تمكنت مصالح الأمن الخارجي حمادي كرومة بأمن ولاية سكيكدة من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة بخصوص السرقة

من داخل منزل بتوافر ظرفي الليل والتسلق،تعود وقائع القضية إلى تاريخ :14/07/2019 على الساعة الحادي عشر ليلا حين تلقت مصالح

أمن ولاية سكيكدة بلاغ عبر الخط الأخضر 48-15 من طرف إحدى المواطنات تقطن ببلدية حمادي كرومة مفاده تعرض منزلها للسرقة.

قوات الشرطة فور تلقيها البلاغ سارعت إلى عين المكان رفقة عنصر تحقيق الشخصية لإجراء معاينة ميدانية لمنزل الضحية، والتي بينت

وجود تمزق على مستوى ستار بلاستكي بشرفة المنزل، ماوضع الضبطية القضائية أمام إحتمالية قيام المشتبه به بالولوج إلى المنزل

عبر شرفة المنزل لتنفيذ عملية السرقة ليتم بعدها فتح تحقيق في القضية.

مجريات التحقيق وبعد جرد المسروقات تبين أنها عبارة عن مجوهرات من المعدن الأصفر “محزمة، 80 قطعة من المعدن الأصفر “لويز”،

سلسلة من المعدن الأصفر، صخاب”، والتي قدرت قيمتها الإجمالية بأكثر من 200 مليون سنتيم .

تكثيف عمليات البحث والتحري الميداني، والذي أسفر عن تشخيص مشتبه فيه بالقضية، والذي تم توقيفه وتحويله لمقر الأمن الحضري

الخارجي حمادي كرومة لإستكمال التحقيق، الذي بين أن المعني إستغل خروج عائلة الضحية للإحتفال بفوز الفريق الوطني وتأهله عقب مباراة

النصف النهائي، ليقوم بتسلق جدران المنزل والقيام بعملية السرقة، ليقوم بعدها بإخفاء المسروقات بممر للسكة الحديدية

بين الأحراش والتي استطاعت الضبطية القضائية تحديده وإسترجاع جميع المسروقات .

بعد إستكمال ملف الإجراءات القضائية، تم تقديم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، الذي أصدر في حقه أمر

إيداع الحبس المؤقت بعد متباعته بتهمة السرقة من داخل منزل بتوافر ظرفي الليل و التسلق .