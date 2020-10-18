أمن سكيكدة يطيح بعصابة خطيرة ويحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة

نجحت الفرقة المتنقله للشرطة الفضائية بعين قشرة بولاية سكيكدة، اليوم الأحد، في الإطاحة بشبكه إجرامية خطيرة.

وحسب بيان ذات السلك النظامي، فإن الشبكة تتكون من 4 أشخاص، تم الإطاحة بها على مستوى حاجز أمني، أين تم تم توقيف سيارة من نوع سوزوكي سويفت وعلى متنها الـ4 أفراد ، وأثناء إخضاعها للتفتيش تبين أنها محملة بكمية معتبرة من الأقراص المهلوسة و الاسلحة البيضاء.

وأوضح المصدر نفسه، ان الكمية المحجوزة تتمثل في 6 ملغ من المؤثرات العقلية من نوع برومازبيام، الكمية تقدر بـ 1060 قطعة معبأةفي 9 قارورات بلاستيكية، إضافة إلى ذلك تم حجز 50 قرص من مختلف المؤثرات العقلية، وكذا سلاح أبيض “سيف” من الحجم الكبير.

كما تم خلال هذه العملية حجز مبلغين ماليين الول قدر بـ 96300.00 دج، بينما الثاني قدره 98000.00 دج.

وقد تم إقتياد العصابة إلى مقر الأمن للتحقيق معهم، قبل تحويلهم على الجهات القضائية للفصل في قضيتهم.