أمن سكيكدة يطيح بمجرم خطير ويحجز خمور ومهلوسات

تمكنت مصالح أمن دائرة عزابة بسكيكدة، في عملية نوعية، من الإطاحة بمجرم خطير، محل 9 أوامر بالقبض، ويبلغ من العمر 45 سنة.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمنية، نشرته على صفحتها بفايسبوك ، نفذت العملية فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عزابة، وهذا بعد حصولها على معلومات حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبينت عملية البحث والتحري، أن المشتبه فيه يتخذ من منزله الكائن بمدينة عزابة مكان لتخزين والترويج الممنوعات.

وبناءا على هذه المعلومات، وبالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم توقيف المعني والعثور بالمنزل على سلاح ناري فردي وأغلال وكمية من الخراطيش.

بالإضافة إلى 7200 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأشكال، و18 قارورة من دواء ايزوبتيل، وأسلحة بيضاء سكاكين وسيوف.

وتم تحويل المعني إلى مقر أمن الدائرة، وبعد إستكمال مجريات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي وتقديمه أمام النيابة المختصة لدى محكمة عزابة، يضيف البيان.