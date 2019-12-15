أمن سكيكدة يوقف مشتبه بهم ويحجز مهلوسات ومؤثرات عقلية

نجح أمن ولاية سكيكدة، من خلال عدة عمليات مداهمة ليلية لأوكار الفساد والجريمة، من ضبط مشتبه بهم، بخصوص حيازة المخذرات والمؤثرات العقلية.

وحسبما أورد بيان المصالح، فإنّ العملية الأولى كانت على مستوى حي عيسى بوكرمة أين تم ضبط شخص مستقل سيارة أجرة.

وعند مشاهدته لقوات الشرطة، قام باخفاء أمشاط من دواء ليريكا 300 ملغ مقدرة بـ60 كبسولة تحت مقعده.

فيما كانت العملية الثانية، والتي قامت بها ذات المصالح على مستوى حي مسيون الجديد، أفضت إلى توقيف شخص.

حيث كان على متن شاحنة صغيرة، مركونة بمكان منعزل، وبحوزته 24 كبسولة من دواء من نوع باركينان 05 ملغ وكذا سلاح أبيض.

المعنيان تم تقديمهما أمام النيابة المختصة، أين تم إيداعهما الحبس.