أمن سكيكدة يوقف 5 أشخاص يروجون المخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة ، في عمليتين منفصلتين من توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 23 و 27 سنة في قضية “حيازة المخدرات.

تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات بخصوص نشاط مشبوه لمجموعة من الاشخاص المشتبه بهم على مستوى مدخل مدينة الحدائق ،

يقومون ببيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، قوات الشرطة وعلى إثر عملية ترصد ، تم مداهمة المكان وتوقيف السالفي الذكر،

وبإخضاعهم لعملية التلمس القانونية عثر بحوزة أحدهم على 05 صفائح من المخدرات ،

يقدر وزنها بـ 520 غرام كما تم استرجاع مبلغ مالي من عائدات الترويج ،ليتم تحويلهم إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية،

كما تمكنت ذات المصالح في عملية منفصلة من توقيف شخص بأعالي الزرامنة،

يقوم بترويج المؤثرات العقلية وحجز 12 قرص مهلوس من توع كيتيل كما تم استرجاع مبلغ مالي من عائدات الترويج .

بعد استكمال ملف الإجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه بهم الخمسة،

أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة ، بخصوص قضية ” حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة لغرض البيع “،

حيث أصدر ضدهم جميعا أمر إيداع الحبس.