أمن سكيكدة يوقف 7 أشخاص في عملية مداهمة لأوكار الجريمة

قامت، مصالح أمن ولاية سكيكدة، بتنظيم عملية شرطية ومداهمة لأوكار الجريمة، والتي يرتادها الأشخاص المشبوهين على مستوى المدينة.

ومست عملية المداهمة كل من حي بوالكروة، حي مسيون، حي 500 مسكن، طريق السكة الحديدية، حيث تم تسخير لها كافة الوسائل المادية والبشرية.

كما أنّ العملية شملت الأماكن والنّقاط التي يرتادها الأشخاص المشبوهين في ترويج السموم والمشروبات الكحولية والسرقات.

وقد أسفرت العملية الشرطية عن توقيف 7 أشخاص تورطوا في قضايا متعددة، من بينها قضية تتعلق بحيازة المخدرات.

كما أفضت ذات العملية إلى توقيف شخص مطلوب لدى مصالح أمن الولاية، وآخر محل تنفيذ أوامر قضائية.