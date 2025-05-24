أمن سوق أهراس يوجه نداءً للجمهور

وجّهت مصالح الأمن الحضري السادس بولاية سوق أهراس، نداءً إلى المواطنين، حول (ل.م) هذه الأخيرة متورطة في قضية النصب والاحتيال.

وحسب بيان لمصالح أمن سوق أهراس، قامت مصالحها ممثلة في الأمن الحضري السادس (06) بتوقيف المشتبه فيها. المدعوة (ل.م) هذه الأخيرة متورطة في قضية النصب والاحتيال.

في هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية سوق أهراس نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالفة الذكر. التقرب إلى مصالح أمن ولاية سوق أهراس أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

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