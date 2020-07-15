أمن سيدي الشحمي يوقف مروج ويحجز 1553 قارورة خمر بوهران

تمكنت عناصر من الامن الحضري الخارجي لسيدي الشحمي بأمن ولاية وهران من توقيف مروج مشروبات كحولية يبلغ من العمر 29 سنة ومسبوق قضائيا ضبطت بحوزته 1553 وحدة خمر ومبلغ من عائدات الترويج والمتاجرة يقدر ب 4190000دج.

وهي العملية التي تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط المتورط في ترويج المشروبات الكحولية بدون دون رخصة من مسكنه أسفرت خطة ترصد تحركاته عن إلقاء القبض عليه.

وبعد اصدار إذن بتفتيش مسكنه من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران تم ضبط 1553 وحدة خمر كانت مخبأة داخل 3 ثلاجات ، يستعملها المتورط في عملية التبريد إلى جانب مبلغ 4190000دج يعتبر من عائدات الترويج.