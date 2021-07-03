أمن سيدي امحمد يضع حدا لجماعة إجرامية تروج المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من وضع حد لجماعة إجرامية مكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 25 و 35 سنة، تنشط في حيازة نقل وتخزين المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة.

الفرقة المحققة استطاعت بعد عملية استغلال للمعلومات التي أفادت بوجود شخصينت مشبوهين على متن سيارة يقومات بتزويد بعض الأشخاص بالمؤثرات العقلية على مستوى أحياء العاصمة.

أين تمكنت ذات المصالح من توقيف المشتبه فيهما، إذ وبعد تفتيش السيارة تم ضبط عدد من المواد الصيدلانية المختلفةّ مقدرة بـ1253 قرص من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية مقدر بـ289000 ألف دينار جزائري من عائدات المخدرات كما تم حجز 5 هوات نقالة.

وبعد استكمال الاجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص اقليميا.