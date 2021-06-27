أمن سيدي بلعباس يحجز أكثر من 3 قناطير لحوم بيضاء

حجزت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس، أكثر من 3 قناطير من اللحوم البيضاء وأحشاء كانت موجهة لغرض المتاجرة، كانت تنقل في ظروف صحية غير مناسبة على متن شاحنة صغيرة تنعدم فيها شروط الحفظ والنقل.

وتمت هذه العملية بعد قيام أفراد الشرطة بعمليات مراقبة، اين لفت انتباههم شاحنة صغيرة مشتبه فيها، وبعد مراقبتها تبين انها محملة بكمية من اللحوم البيضاء بوزن 324 كغ، وبعد مراقبتها من طرف الطبيب البيطري تبين أن كمية منها غير صالحة للإستهلاك البشري.

أين تم اتلافها حفاظا على صحة المستهلك، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.