أمن سيدي بلعباس يحجز أكثر من 8600 وحدة “خمر”

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول بأمن ولاية سيدي بلعباس، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية كانت موجهة للترويج بطريقة غير شرعية.

وأوضح بيان لمصالح الأمن، اليوم الأحد، أن قوات الشرطة تمكنت خلال هذه العملية من حجز 8694 وحدة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.

كما تم على إثرها توقيف شخصين في العقد الرابع من العمر ضبطت بحوزتهما الكمية المحجوزة، يضيف المصدر.

وتعود حيثيات هذه القضية، بعد إستغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول لمعلومات مفادها وجود شخصين بحوزتهما كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

وهما بصدد ترويجها بطريقة غير شرعية بمناسبة إحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

لتقوم المصلحة بفتح تحقيق معمق على جناح السرعة للوقوف على حيثيات هذه القضية.

أين تمكنت من حجز هذه الكمية داخل أحد المحلات بسوق الأمير عبد القادر وتوقيف مروجيها.

في حين تم إنجاز إجراء قضائي ضدهما عن تهمة الحيازة على المشروبات الكحولية.

من دون ترخيص قصد المتاجرة فيها والمضاربة مع إنعدام السجل التجاري والفواتير، يضيف المصدر.