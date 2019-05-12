أمن سيدي بلعباس يحجز نحو 300 قرص مهلوس بحوزة شخصين

وضعت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس حدا لنشاط شخصين يبلغان من العمر 28و34 سنة على التوالي بعد تورطهما

في الحيازة على المؤثرات العقلية والمخدرات لغرض المتاجرة فيها،حسب بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الأحد .

حيث تم على إثر ذلك حجز مايقارب 300 قرص مهلوس من مختلف الأنواع وكمية من المخدرات،كانت موجهة للترويج بمدينة سيدي بلعباس.

بعد عملية تفتيش قانونية لمسكن صديق المشتبه فيه،المتواجد بحي فيلاج بيرة تم العثور على 282 قرص مهلوس من مختلف الأنواع

حيث إعترف أنها ملك لشريكه،كما أنهما يقومان بترويج هذه السموم عبر عدة نقاط من مدينة سيدي بلعباس، يضيف المصدر ذاته .

وبعد عملية تفتيش قانونية لمسكن المشتبه فيه المتواجد بنفس الحي تم ضبط 11 قرص مهلوس وكمية من المخدرات

قدر وزنها بـ52 غرام مقطعة ومهيأة للبيع، قبل أن يتم توقيفهما وتقديمهما أمام النيابة أين أصدرت في حقهما أمري إيداع.