أمن سيدي بلعباس يحجز 555 ختم مزور

وضعت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباسحد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في تزوير الوثائق وتقليد الأختام الشخصية والرسمية.

وجاءت هذه العملية بناءا على معلوماتمفادها قيام أشخاص بتزوير الوثائق وتقليد الأختام بالإضافة إلى النصب على المواطنين.

وذلك من خلال إيهامهم بالحصول على سكنات مقابل تسليمهم وثائق مزورة عليها أختام مقلدة.

ليتم تحديد هوية المشتبه فيهم ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة التي مكنت من توقيف أحد أفراد الشبكة عل متن مركبته يبلغ من العمر 39 سنة.

أين كان رفقة شريكه البالغ من العمر 60 سنة، بعد تفتيش المركبة تم حجز وثائق مزورة وأختام مقلدة.

وبعد التحقيق معهما أفصحا عن شريكهما الثالث البالغ من العمر 62 سنة الذي تم توقيفه في نفس اليوم .

ليتم تفتيش مساكن المشتبه فيهم أسفرت العملية عن حجز وثائق مزورة، وثائق أخرى معدة للتزوير.

بالإضافة إلى عدد كبير من الأختام المقلدة بلغت 555 ختم خاص بمختلف الإدارات المحلية، المحضرين القضائيين ، الموثقين، الجماعات المحلية وغيرها.