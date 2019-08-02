أمن سيدي بلعباس يحقق مع إطارات بتعاونية الحبوب والخضر الجافة

علمت مصادر الرسمية لـ”لنهار اون لاين” أن الشرطة الاقتصادية التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس، قامت بفتح تحقيق لإطارات من تعاونية الحبوب والخضر الجافة بسيدي بلعباس.

وحسب المعلومات، فقد تم الاستماع الى 4 اطارات، منهم اثنان من رؤساء المستودعات ورئيس مصلحة الاستغلال.

بالاضافة إلى نائب مدير المكلف بالنوعية بالتعاونية، بسبب تزوير كميات معتبرة من الشعير، والذي كان مخصص للموالين، والتزوير في وثائق الشراء والبيع وتضخيم الفاتورات.

هذا وتواصل التحقيقات والاستماع إلى أقوالهم ‘لى غاية تقديهم أمام العدالة.