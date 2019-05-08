أمن سيدي بلعباس يرجع طفل محل فرار إلى مركز حماية الطفولة

تمكنت مصالح أمن سيدي بلعباس، من إرجاع طفل إلى مركز حماية الطفولة بحاسي دحو بعد فراره منه، حسب بيان لذات المصالح، اليوم الأربعاء.

الطفل البالغ من العمر 17 سنة، كان محل بحث من أجل قضية فرار من مركز إعادة التربية بحاسي دحو قبل أن يتم توقيفه من طرف قوات الشرطة .

حيثيات القضية تعود إلى قيام قوات الشرطة بدوريات بوسط المدينة إلى أن لفت إنتباههم لطفل مشتبه في أمره،

بعد توقيفه تبين أنه محل بحث من أجل قضية الفرار من مركز التربية بحاسي دحو،

ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإرجاعه إلى المركز المذكور، يضيف ذات المصدر .