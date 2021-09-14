أمن سيدي بلعباس يسجل 275 قضية إجرامية خلال أوت المنصرم

سجلت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس خلال شهر أوت المنصرم، 275 قضية متعلقة بجرائم القانون العام.تورط فيها 417 شخص تم تقديمهم أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداع 120 شخص منهم الحبس.

وأفاد بيان لمصالح أمن سيدي بلعباس، فقد سجلت 131 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأفراد تورط فيها 154 شخصا.وبعد تقديمهم أمام النيابة تم إيداع 24 شخصا منهم الحبس.

بالإضافة إلى إحصاء86 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات تورط فيها 160 شخص، أودع منهم 44 شخصا الحبس.كما تم تسجيل 33 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيئ العمومي وتورط فيها 54 شخص، أودع منهم 23 شخص الحبس.

وأحصت ذات المصالح 16 قضية متعلقة بجرائم المخدرات تورط فيها 33 شخصا أودع منهم 19 شخص الحبس.بالإضافة إلى 9 قضايا خاصة بالأسرة والآداب العامة تورط فيها 16 شخصا، تم إيداع الحبس 10 أشخاص منهم.

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