أمن سيدي بلعباس يطيح بإمرأة وشريكها يروجان  المؤثرات العقلية

أوقف أفراد الشرطة بالأمن الحضري العاشر في سيدي بلعباس امرأة وشريكها في العقد الثالث من العمر تورطا في الحيازة على كمية من الأقراص الطبية ذات خصائص مؤثرة عقليا قصد البيع.

وتم على إثر ذلك حجز 1035 قرص صسدلاني من نوع بريقابالين 300 ملغ ومبلغ مالي قدره 92 ألف دينار جزائري و 100 أورو تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم .

وتعود حيثيات القضيةإلى إستغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري العاشر لمعلومات مفادها وجود إمرأة مشتبه فيها تحوز على كمية من المواد الصيدلانية من نوع بريقابالين 300 ملغ، حيث تم وضع خطة محكمة من أجل الكشف عن ملابسات هذه القضية.

ومكنت التحريات التي باشرتها المصلحة من تحديد هوية المشتبه فيها ويتعلق الأمر بشابة في العقد الثالث من العمر .

وبعد عملية تفتيش قانونية لمسكنها تم ضبط 1035 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ كانت موجهة لغرض البيع .

ليتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة عن قضية الحيازة على أقراص طبية ذات خصائص مؤثرة عقليا قصد البيع بدون رخصة .