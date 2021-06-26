أمن سيدي بلعباس ينقذ 3 أطفال من الموت ويفكك شبكة إجرامية تستغل المتمدرسين 

أنقذ أفراد الشرطة في حياة 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 8 و11 سنة يدرسون في الطور الإبتدائي، أين تم العثور عليهم في حالة خطيرة ساقطين على الأرض مغمى عليهم في حالة هلوسة على مستوى بلدية بلولادي الواقعة على بعد 3 كلم جنوبي مدينة سيدي بلعباس.

ليتم نقلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات لتلقي العلاج، أين أدخلوا مباشرة إلى غرفة الإنعاش، هذا وتمكنت شرطة سيدي بلعباس تمكنت تحديد هوية المجرمين البالغ عددهم 3 أفراد تتراوح أعمارهم بين 26 و38 سنة.

حيث تم توقيفهم الواحد تلو الآخر مع حجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية، ليتم حجز 569 قرص مهلوس من بينها 118 قرص كانت مخبأة بمحفظة أحد الأطفال الذين عثر عليهم في حالة إغماء والبالغ من العمر 11 سنة.

لتسفر التحريات عن ضبط 208 قرص مهلوس كانت مخبأة داخل مسكن أحد المتورطين، بينما تم ضبط 243 قرص مهلوس و09 قارورات سوائل مهلوسة بمسكن المتورط الثالث في هذه القضية .