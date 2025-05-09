أمن سيدي بلعباس يوجه نداءً للجمهور

وجّهت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، نداءً إلى المواطنين، بخصوص المدعو (ز . م) مشتبه فيه في قضية انتحال صفة.

وحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، فإن الموقوف مشتبه فيه في قضية انتحال صفة متصل بمهنة منظمة قانونا مع النصب والاحتيال.

في هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس نداءً لكل من سبق أن وقع ضحية في تعامله مع المشتبه فيه التقدم أمام مصالحها أو أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال.