أمن سيدي بلعباس يوقف عصابة سرقت ملابس النساء

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الخامس، من القبض على 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 سنة تورطوا في السرقة من داخل مخزن للألبسة.

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة معلومات تفيد بتعرض أحد الأشخاص للسرقة من داخل مخزنه المخصص في تخزين ألبسة نسوية من النوع الرفيع،

حيث إستولى الفاعلين على 20 جبة من مختلف الأنواع قيمة الواحدة منها 5 آلاف دينار جزائري، لتباشر المصلحة بفتح تحقيق معمق على جناح السرعة للكشف عن ملابسات القضية.

وبعد تكثيف الدوريات بمعية الضحية لفت إنتباه قوات الشرطة لتاجر متنقل يبيع ملابس نسائية، أين تبين أن من بين المبيعات الملابس المسروقة من مخزن الضحية، ليتم توقيفه على الفور وحجز المسروقات البالغ عددها 17 جبة كانت بحوزته حينها .

في حين تم تقديم السالفين الذكر أمام النيابة التي أمرت بإيداعهم الحبس