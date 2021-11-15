أمن سيدي بلعباس يوقف مروجي مخدرات ويحجز كمية من الكوكايين

ألقت مصالح الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس، القبض على شخصين في العقد الثالث من العمر تورطا في الحيازة على المخدرات الصلبة (الكوكايين).

وذلك لغرض المتاجرة فيها، اين تم على إثرها حجز 24 غرام من هذه السموم.

والتي كانت موجهة للترويج بالإضافة إلى مبلغ مالي فاق 54 ألف دينار جزائري يعتبر من عائدات الترويج.

وتعود فصول هذه القضية الى إستغلال مصالج أمن ولاية سيدي بلعباس معلومات مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات الصلبة بإستعمال مركبته.

ليتم وضع خطة محكمة مكنت من توقيفه بأحد شوارع المدينة، حيث ضبطت بحوزته كمية من المخدرات الصلبة ومبلغ مالي يعتبر من عائدات الترويج.

هذا ومكنت التحقيقات من توقيف شخص أخر، ضبطت بحوزته كمية من المخدرات الصلبة موجهة لغرض المتاجرة.

أين بلغت الكمية المحجوزة 24 غرام من المخدرات الصلبة و90 غرام من الكيف المعالج و45 قرص مهلوس.

بالإضافة الى مبلغ مالي قدره 54800 دج من عائدات ترويج هذه السموم ، قدما بموجبه أمام النيابة أين تم إيداعهما الحبس.