أمن سيدي بلعباس يُطيح بجزار يقوم بذبح المواشي بطريقة غير قانونية

وضعت قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع عشر، في سيدي بلعباس حدا لنشاط جزار كان يقوم بالذبح الغير شرعي للمواشي.

وحسبما ورد في بيان أمن الولاية، فإنّ الجزار كان يقوم بالذبح داخل مسكنه المتواجد بحي بن حمودة.

وتمكنت ذات المصالح على إثر ذلك من حجز هيكل خروف بالإضافة إلى 9 خرفان و 2 من رؤوس الماعز.

كما تم ضبط غرفة تبريد بمقر إقامته دون رخصة، ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السالف الذكر .

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة لمعلومات مفادها قيام جزار بالذبح الغير شرعي داخل مسكنه، دون توفر شروط الصحة، النظافة والمراقبة البيطرية.

لتباشر المصلحة بوضع خطة محكمة للكشف عن ملابسات هذه القضية، وبعد عملية تفتيش قانونية للمسكن المذكور.

تم ضبطه، بصدد إخراج هيكل خروف مذبوح بطريقة غير شرعية من بيته ونقله على متن سيارة من نوع تويوتا هيليكس، لا تتوفر على شروط نقل الذبائح.

كما تم ضبط تسعة خرفان و اثنان من الماعز بعين المكان، بالإضافة إلى 10 سكاكين مختلفة الأنواع وأغراض تستعمل في الذبح.

وبعد معاينة المكان جيّدا، عُثر على غرفة تبريد بمقر إقامته دون رخصة.

وفي هذا الإطار تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورط في هذه القضية.