أمن “سيدي سالم” في عنابة يفكّك ورشة سرية لصناعة وبيع الأسلحة وبنادق الصيد

مع توقيف عصابة لترويج “الكوكايين” والمؤثرات العقلية

أطاحت، أول أمس، قوات الأمن الحضري الخارجي لـ”سيدي سالم” في عنابة، بورشة سرية خطيرة مختصة في صناعة الأسلحة البيضاء والسيوف والخناجر وأدوات نهب المرجان والمتاجرة فيها، مع الإطاحة بشبكة أخرى مختصة في المتاجرة في “الكوكايين” والمخدرات والمؤثرات الصلبة.

وأوضح عميد الشرطة، جاهل رضا، رئيس الأمن الحضري الخارجي “سيدي سالم” لـ “النهار”، بأن العملية مكّنت من تفكيك شبكتين إجراميتين تنشطان على مستوى ولايتي عنابة والطارف، الأولى تتعلق بصناعة الأسلحة المحظورة والمتاجرة فيها بطريقة غير قانونية، خاصة الأسلحة البيضاء كبيرة الحجم، والتي يتم استغلالها في الاعتداء على المواطنين والمشاجرات الدامية.

ونجحت قوات الشرطة خلال هذه العملية النوعية، من توقيف شخص في عقده الثاني من العمر، مع حجز 29 سكينا كبيرا و27 بندقية صيد بحري، يتم استغلالها في الاعتداءات العنيفة، مع حجز سيف تقليدي الصنع من نوع “ساموراي”، و22 سلاحا أبيض متوسط الحجم من نوع “ساطور”، إلى جانب 21 بدلة غطس وخمس سترات علوية خاصة بالغطس، وخمس بنادق صيد بحرية مفكّكة، وثلاث سترات للنجدة، يتم استغلالها خلال عمليات نهب المرجان، بالإضافة إلى خمسين قناع غوص، وأربع أضواء صغيرة للغطس، و33 مطاطا خاصا بالصيد البحري وحزامين للغطس البحري، وأيضا قطع غيار خاصة بالسيارات.

من جهة أخرى، نجحت أيضا ذات القوات في توقيف عصابة تتكون من شخصين في عقدهما الثالث من العمر، متورطين في المتاجرة في المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية على مستوى أحياء “سيدي سالم”، حيث عثر بحوزتهما على لفافتين من الأوراق بهما مخدرات صلبة بوزن 0.74 غرام من “الكوكايين”، وعلبة بلاستيكية أخرى بها مسحوق أبيض يستعمل في مزج المخدرات الصلبة و”الكوكايين” لإعادة بيعها وترويجها، كما تم حجز ثلاث لفافات من المخدرات و”القنب الهندي” بوزن يقارب 2 غرام، وعثر بحوزتهما أيضا على ميزان صغير يستعمل لوزن “الكوكايين”، و36 قرصا مهلوسا من نوع “بريڤابالين” 150 غرام.