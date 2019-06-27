أمن سيدي عمران يطيح بشبكة سرقة المواشي بالوادي

تمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي سيدي عمران بالوادي خلال الأيام القليلة الماضية، من وضع حد لنشاط عصابة،تتكون من 04 أشخاص

تتراوح أعمارهم بين 22 و 41 سنة، ينحدرون من المنطقة يمتهنون سرقة المواشي، وفق بيان لمصالح ذات السلك النظامي .

العملية قام بها عناصر المصلحة عقب إستغلال معلومات مؤكدة تفيد بتورط شخص ينحدر من المنطقة في عملية سرقة طالت 18 رأس غنم

ليباشر عناصر ذات المصلحة عملية جمع المعلومات عن الشخص محل الشبهة والترصد له، وتوقيفه ومباشرة التحقيق،الذي أسفر عن التعرف عن شركائه والإطاحة بهم،

وإسترجاع المسروقات، بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعـداد ملف جزائي للمشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة .