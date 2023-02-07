أمن صحي.. إنشاء نظام رصد ويقظة شامل لتوقع المخاطر وضمان الاستجابة

تعمل الوكالة الوطنية للأمن الصحي بالتنسيق مع قطاعات أخرى، على إنشاء نظام رصد ويقظة شامل لتوقع المخاطر وضمان الاستجابة الفعالة. بهدف تأمين النظام الصحي في الجزائر.

وتعمل الوكالة، وفقا لوثيقة مقدمة خلال أشغال الملتقى العلمي “الأمن الصحي: مسؤولية تعني الجميع” بالتشاور مع جميع القطاعات المعنية. (الصحة، الصناعة الصيدلانية، التجارة، البيئة والصناعة) على تأمين النظام الصحي. ويتضمن ذلك، “إنشاء نظام رصد ويقظة شامل ومتعدد القطاعات قادر بشكل خاص على تطوير استراتيجيات تستند إلى التحليلات والدراسات العلمية وتوقع الأخطار”. و”المخاطر الصحية واقتراح استجابات فعالة”.

في حين، يهدف هذا الإجراء إلى “تحديث وإعداد نموذج لمواجهة التحديات التي تنتظر الجزائر في المستقبل”. كالنمو الديمغرافي، الشيخوخة، صحة الأم والطفل، تطور سرطانات الأطفال والبالغين”. و”التقنيات الطبية دائمة و وسريعة التطور، إلى جانب التلوث والأخطار البيئية”.

كما تعتمد الوكالة على مهارات متعددة التخصصات، لاسيما كفاءات مجلسها العلمي والتنسيق مع القطاعات الأخرى، وكذا الشراكات وبرامج التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث الجزائرية والأجنبية بهدف تطوير المهارات ووسائل الاستجابة لمختلف التهديدات. والمخاطر الصحية التي تتعرض لها البلاد.

وباعتبار النظام الصحي الآمن انعكاسا لنوعية الحياة والتطور في بلد ما، فإنه مرتبط بتحديات تتعلق بـ”القدرة على تحديث أدوات وأساليب التحليل مع مراعاة الثورة الرقمية”. “تنسيق تنفيذ التحقيقات الميدانية الكبرى في مجال الأمن الصحي”. “المساهمة في إنتاج المؤشرات الرئيسية للحالة الصحية للسكان وإعطاء الأولوية للمراقبة واليقظة والتنبيه في مجال الأمن الصحي”.

كما يمثل مشروع التحديث الضروري للأدوات والأساليب في عصر” الرقمنة الشاملة”، “أولوية” للوكالة الوطنية للأمن. حيث “يتطلب الاهتمام الخاص بإزالة الطابع المادي والقدرة على إدارة قواعد البيانات الكبيرة والتعامل مع ظاهرة “البيانات الضخمة” (BIG DATA)”. و”إدماج بيانات تحديد المواقع الجغرافية”. كما “يستدعي توافق الرؤى وإعداد تقرير كمي وتقييم كامل وموضوعي للحالة الصحية”.