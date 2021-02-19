أمن عنابة: معالجة 41 قضية خلال أسبوع

أخبار الجزائر
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أمن عنابة: معالجة 41 قضية خلال أسبوع
بقلم نسرين محفوف

 قامت مصالح أمن عنابة، من12 إلى 18 فيفري، بالتنسيق مع المصالح المختصة، بعدة خرجات أفضت إلى معالجة 41 قضية.

ويتعلق الأمر بـ 9 قضايا متعلقة بالبيع غير الشرعي في الطريق العام، 7 قضايا متعلقة بالحظائر غير الشرعية لحراسة المركبات.

بالإضافة إلى 4 قضايا متعلقة بالاستحواذ غير الشرعي على الأرصفة والمساحات العمومية نصب طاولات البيع، ألعاب، بيع غير شرعي.

وكذا قضيتين متعلقة بعرض السلع على الأرصفة خارج المحلات التجارية.

بالإضافة الى 3 قضايا متعلقة بوضع حواجز حديدية أو صلبة على الطريق العمومي لركن السيارات.

و16  قضية متعلقة بظواهر سلبية أخرى ماسة بالعمران وحماية البئية.


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