أمن عنابة: معالجة 41 قضية خلال أسبوع

قامت مصالح أمن عنابة، من12 إلى 18 فيفري، بالتنسيق مع المصالح المختصة، بعدة خرجات أفضت إلى معالجة 41 قضية.

ويتعلق الأمر بـ 9 قضايا متعلقة بالبيع غير الشرعي في الطريق العام، 7 قضايا متعلقة بالحظائر غير الشرعية لحراسة المركبات.

بالإضافة إلى 4 قضايا متعلقة بالاستحواذ غير الشرعي على الأرصفة والمساحات العمومية نصب طاولات البيع، ألعاب، بيع غير شرعي.

وكذا قضيتين متعلقة بعرض السلع على الأرصفة خارج المحلات التجارية.

بالإضافة الى 3 قضايا متعلقة بوضع حواجز حديدية أو صلبة على الطريق العمومي لركن السيارات.

و16 قضية متعلقة بظواهر سلبية أخرى ماسة بالعمران وحماية البئية.