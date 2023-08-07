أمن عنابة يتكفل بـ2645 مكالمة من المواطنين خلال جويلية

إستقبلت مصالح أمن ولاية عنابة، خلال شهر حويلية للسنة الجارية 2645 مكالمة هاتفية عبر أرقامها الخضراء.

وحسب بيان لأمن الولاية، تمحورت المكالمات حول طلب التدخل من أجل تقديم يد المساعدة والاستعلام والتوجيه. وكذا التبليغ عن مختلف القضايا.

هذا وتثمن مصالح أمن ولاية عنابة، مساهمة المواطنين في التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بأمنهم وسلامة ممتلكاتهم.

وتتمثل الأرقام الموضوعة تحت تصرف المواطنين فيما يلي: “رقم النجدة 17. الرقم الأخضر 1548 والرقم الأخضر 104 المخصص للتكفل بالفئات الهشة”.