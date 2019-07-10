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أمن عنابة يحجز 28 كلغ و430 غرام من الكيف المعالج

أخبار الجزائر
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أمن عنابة يحجز 28 كلغ و430 غرام من الكيف المعالج
بقلم ناصر قلال

في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها، قامت عناصر فرقة مكافحة المخدرات لعنابة، بتقديم 3 أشخاص أمام العدالة، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و51 سنة، ينشطون ضمن شبكة إجرامية وطنية، تقوم بإستيراد وترويج الكيف المعالج.

أين تم حجز 28 كلغ و430 غ من الكيف المعالج، وسيارتين سياحيتين، وأدوات ومعدات تستعمل في تهيئة المخدرات وترويجها.

بالإضافة إلى أجهزة تحديد الموقع عبر الساتل، وهواتف نقالة، ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بــ121 مليون سنتيم.

حيث قامت المصالح الأمنية، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.


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