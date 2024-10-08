أمن عنابة يصدر بيانا هاما لأنصار “الخضر”

أصدرت مصالح أمن ولاية عنابة، بياناً هاماً، اليوم الثلاثاء، بخصوص اللقاء المرتقب بعد غدٍ الخميس، بين المنتخب الوطني ونظيره الطوغولي، برسم الجولة الـ 3 من تصفيات “كان” 2025.

وكشفت مصالح شرطة عنابة. بأنه سيتم تسخير أعوان تابعين لها بمحيط ملعب 19 ماي 56. من أجل توجيه وتسهيل دخول المناصرين.

كما أكدت وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الانسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة والمؤدية إلى الملعب.

مشددة على كل شخص لا يحوز على تذكرة دخول. الامتناع عن التنقل إلى الملعب أو التواجد بمحيطه، كما يمنع دخول القُصّر إلى الملعب عدا المرفقين بأوليائهم، مع ضرورة استظهار بطاقة الهوية.

وفي الأخير، أكدت ذات المصالح. بأن كل من يضبط بحوزته تذكرة دخول مزورة أو ألعاب نارية أو شماريخ يتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية.