أمن عنابة يطيح بعصابة أحياء ويحجز مسدسا خشبيا و”أيادٍ مقطوعة” من البلاستيك!

العملية انتهت بتوقيف 5 أشخاص اختصوا في ترويج المخدرات والمهلوسات

أفراد الشبكة كانوا يستعملون مجسّم “الأيادي المقطوعة” لترهيب ضحاياهم

تمكنت، أول أمس، قوات الشرطة بأمن بولاية عنابة، من تفكيك شبكة اعتداءات ومتاجرة في المؤثرات العقلية.

وحسب مصالح أمن ولاية عنابة، فإن العملية أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء خطيرة، كان أفراد الشبكة الذين تحوّلت إلى عصابة أحياء، يستعملونها في ترويع ضحاياهم والاعتداء عليهم وسلبهم ممتلكاتهم.

وكشف بيان لمديرية أمن ولاية عنابة، بأن مصالح الأمن الحضري الثامن، تمكنت من توقيف ٥ أشخاص، عن قضية ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وتكوين عصابة أحياء تخلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية بغرض السيطرة عليها، من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي والمساس بممتلكاتهم باستعمال أسلحة بيضاء لبثّ الرعب والترويع.

وقد مكّنت العملية من حجز أسلحة بيضاء محظورة تتمثل في سيوف وسكاكين، ورمح بندقية صيد، ومجسّم لسلاح ناري، بالإضافة إلى مجسّم يدين تبدوان أنهما يدين بشرية تم بترهما أثناء الاعتداءات، كما تم حجز قطع من “الكيف المعالج” وتسع وصفات طبية مختومة وفارغة.

وقد جرى تقديم المشتبه فيهم للمثول أمام العدالة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.