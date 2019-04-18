أمن عنابة يطيح 4 أشخاص ويحجز 3 كلغ و820غرام الكيف المعالج

تمكنت قوات الشرطة في عنابة بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل، من توقيف 04 أشخاص أعمارهم ما بين 23 و65 سنة.

العملية تمت إثر ورود معلومات مفاده وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات.

حيث قام قوات الشرطة التابعين للمصلحة ، بعمل تنسيقي محكم أفضى إلى توقيف المشتبه فيهم.

مع حجز كمية معتبرة من المخدرات و المقدرة ب 3كلغ و 820غرام، مركبة سياحية تستعمل في عملية النقل والترويج.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وتقديمهم مساء اليوم أمام العدالة.

صدر في حقهم 04 أوامر إيداع عن قضية حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة لغرض المتاجرة.