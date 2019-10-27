أمن عنابة يقوم بعملية مداهمة واسعة لأوكار الجريمة

قامت مصالح أمن ولاية عنابة، أمسية اليوم، بعملية مداهمة واسعة النطاق، حيث شارك فيها إطارات، رتباء و أعوان من مختلف المصالح.

ومست العملية كل من حي “ديدوش مراد” و حي “جبانة اليهود”، أين أفضت إلى توقيف العديد من الأشخاص

من أجل حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض المتاجرة.

كما تم توقيف العديد من الأشخاص من أجل حيازة أسلحة بيضاء محظورة، وحجز العديد من الدراجات النارية بدون وثائق.

كما تمكنت قوات الشرطة و على إثر هاته العملية النوعية من توقيف العديد من الأشخاص محل بحث.

مع حجز أسلحة بيضاء محظورة، إضافة إلى حجز مخدرات و أقراص مهلوسة.