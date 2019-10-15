أمن عنابة ينفي إشاعة إختطاف أطفال وإغتصابهم بالولاية

نفت المديرية الولائية للأمن بعنابة الإشاعات المتعلقة بتورط مجرم خطير بإختطاف أطفال وإغتصابهم بالولاية.

وطمانت المديرية الولائية للأمن بعنابة، في بيان لها المواطنين بأنها لم تتلقى أي شكوى أوتبليغ بخصوص إختطاف اوإغتصاب الاطفال.

واضاف البيان انه لم يتم وضع أي شكوى لمحاولة إختطاف أوإختطاف أوإغتصاب أومحاولة إغتصاب من طرف شخص مجهول في حق الفئات الهشة.

وقد نشرت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من صفحات “الفايسبوك” أخبارا تتعلق بتورط مجرم معروف بـ “فرماجة” في إختطاف أطفال.

وأشارت منصات التواصل الاجتماعي أن مختطف الاطفال بعدة ولايات شرقية، يحولهم لعنابة لإغتصابهم والإعتداء عليهم.

وإختتم البيان أن هذه الاخبار زرعت الرعب وسط العائلات بعدة ولايات شرقية، على غرار عنابة وڨالمة والطارف وسوق أهراس.